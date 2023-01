Trung tâm đăng kiểm đóng cửa khắp nơi: Chuyện gì đang xảy ra?

33 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động

Sáng 11/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện có 33 trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang tạm dừng hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố gồm: TP Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Hoà Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901S (Số 454 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đang tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Ngô Nhung).

Trong đó, 30 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, 1 trung tâm đăng kiểm do vấn đề về nhân sự, 1 trung tâm đăng kiểm do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, 1 trung tâm đăng kiểm do đăng kiểm viên bị tạm đình chỉ và 1 trung tâm đăng kiểm do thu hồi đất.

Nhiều nhất trong danh sách này là TP Hà Nội với 11 trung tâm tạm dừng hoạt động, gồm có 10 trung tâm phải tạm dừng để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an và 1 trung tâm bị tạm dừng hoạt động do chưa đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy.

Ngoài Hà Nội, các tỉnh miền Bắc có các trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra gồm Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Trả lời PV VTC News sáng 11/1, đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hòa Bình cho biết, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S (địa chỉ tại xóm Khoang Xanh, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình) đang phải tạm dừng hoạt động do thiếu nhân lực và thiết bị.