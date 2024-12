Trung Quốc yêu cầu các sàn khai báo thu nhập của người bán, KOL

Cơ quan thuế Trung Quốc vừa công bố một dự thảo quy định yêu cầu các nền tảng thương mại điện tử, video ngắn và mạng xã hội báo cáo thu nhập của người bán hàng và người có ảnh hưởng trên mạng (KOL). Nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành lấy ý kiến công chúng đến ngày 19/1 về dự thảo. Theo đó, các đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, video ngắn phải khai báo danh tính, thu nhập và các thông tin liên quan đến thuế khác về người dùng phát sinh doanh thu cho cơ quan có thẩm quyền hàng quý. Trong số các thông tin, có tổng doanh thu, tiền hoàn trả, thu nhập quảng cáo, số tài khoản ngân hàng. Các KOL tham gia một triển lãm của Trung Quốc năm 2020 ở Thượng Hải. Ảnh: Zuma Wire Quy định là phần mở rộng của Luật Thương mại điện tử năm 2019, nhằm xử lý hành vi trốn thuế, vì Cơ quan Thuế quốc gia khó theo dõi thu nhập thực tế của KOL và người bán hàng trực tuyến. Những người lao động tự do - bao gồm người giao đồ ăn, lái xe công nghệ và quản gia - được miễn yêu cầu báo cáo. Cơ quan thuế cho biết quy định mới hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, thúc đẩy sự phát triển chuẩn mực, lành mạnh và bền vững của kinh tế nền tảng. Li Chengdong, người sáng lập kiêm nhà phân tích trưởng của công ty tư vấn thương mại điện tử Dolphin, nhận định hầu hết người bán hàng sẽ không thấy sự khác biệt vì thuế suất vẫn không thay đổi, nhưng nó có thể ngăn một số chủ cửa hàng giả mạo đơn hàng vì tất cả các đơn đặt hàng sẽ được ghi nhận là doanh thu. Tuy nhiên, các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử, có thể thấy lợi thế về giá của họ suy yếu do những người bán lừa dối số liệu doanh thu sẽ phải tăng giá. Theo cơ quan thuế, thí điểm cơ chế báo cáo tại một số khu vực cho thấy hơn 90% người bán hàng và người lao động không phải đóng thuế cao hơn. Dự thảo đánh dấu một nỗ lực khác của Bắc Kinh nhằm điều chỉnh thuế đối với các nền tảng trực tuyến. Tháng trước, cơ quan thuế công bố ba trường hợp trốn thuế liên quan đến KOL và phạt nặng. Vào năm 2021, cơ quan thuế của Hàng Châu phạt kỷ lục 1,34 tỷ NDT đối với Viya, KOL hàng đầu thời điểm đó, do trốn thuế. Từ đó đến nay, Viya cũng biến mất trước công chúng. (Theo SCMP)