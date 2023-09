Trung Quốc vô địch bơi, phá kỷ lục ASIAD tồn tại 45 năm

Đội tuyển bơi lội Trung Quốc có một kỳ ASIAD rực rỡ ngay trên sân nhà khi giành tới 28 tấm HCV, xếp nhất toàn đoàn.

Trong số đó, nữ kình ngư Zhang Yufei đóng góp nhiều nhất với 6 HCV, gồm 4 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 50m, 100m và 200m bướm, 1 HCV tiếp sức 4x100m tự do và 1 HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Xếp sau là Li Bingjie đóng góp 3 HCV cá nhân ở các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nữ, cùng HCV tiếp sức 4x200m tự do.