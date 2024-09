Trung Quốc lập kỷ lục mới khi bán ra hơn 1 triệu xe ô tô điện mỗi tháng

Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận tổng doanh số bán ra hơn 1 triệu ô tô điện trong tháng 8 vừa qua, tăng 33% so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng xe điện nhanh nhất thế giới Trong khi thị trường xe ô tô điện tại phương Tây đã không đạt mức tăng trưởng cao như những năm trước, thậm chí bị chững lại thì Trung Quốc vẫn tiếp tục công bố kết quả tích cực. Trang Carscoops dẫn từ một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Rho Motion cho thấy, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu xe điện (gồm cả hybrid) được bán ra trong một tháng. Doanh số kỷ lục này được thiết lập vào tháng 8/2024 vừa qua, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm 2023. Lần đầu tiên thị trường Trung Quốc tiêu thụ đến 1 triệu ô tô điện chỉ trong vòng 1 tháng. Ảnh: Carscoops Con số này càng ấn tượng hơn khi tại khu vực Bắc Mỹ, mức tăng trưởng cho xe điện hàng năm đang ổn định ở khoảng 9%. Còn tại châu Âu, tốc độ tăng trưởng gần như không đáng kể, thậm chí tại một số quốc gia doanh số tăng trưởng ô tô điện đã chuyển sang con số âm (ví dụ như Vương quốc Anh là -4%). Sự suy giảm tăng trưởng này tại châu Âu được cho là do một số yếu tố, bao gồm các quốc gia như Đức bắt đầu chấm dứt trợ cấp dành cho những người mua xe điện. Trong khi các hạn chế thương mại như tăng thuế nhập khẩu của EU áp đặt đối với xe điện có xuất xứ Trung Quốc cũng tác động mạnh đến lượng bán ra tại lục địa già, khiến người dân châu Âu buộc phải chi trả một khoản tiền lớn hơn cho việc mua xe điện. Nhưng nếu xét trên phạm vi toàn cầu, số liệu báo cáo của Rho Motion cho thấy lượng tiêu thu xe điện vẫn ở mức cao, ước tính đã đạt khoảng 9,8 triệu ô tô điện được bán ra từ đầu năm 2024 đến nay, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu do chính sách khuyến khích từ Chính phủ Mặc dù nhu cầu về xe điện của thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cao, nhưng điều đó không phản ánh một cách đầy đủ toàn cảnh thị trường ô tô của nước này. Thậm chí, lượng ô tô bán ra còn đang có xu hướng giảm. Dữ liệu từ Hiệp hội xe chở khách Trung Quốc (CPCA) cho thấy, doanh số bán hàng chung của toàn thị trường (bao gồm cả xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện) trong tháng 8 vừa qua đã giảm 1,1% so với cùng kỳ, ở mức 1,92 triệu chiếc. Như vậy, có thể hiểu là miếng bánh thị trường không hề tăng lên, nhưng thị phần của ô tô điện đang chiếm nhiều hơn xe đốt trong truyền thống. Trong đó, lượng xe sử dụng năng lượng mới bán ra tại Trung Quốc đang chiếm tới 53,5% tổng doanh số xe du lịch. Trung Quốc có chính sách trợ giá cho người dân chuyển đổi sang xe điện. Ảnh: Carscoops Để đạt được mức tăng trưởng ở mức cao như vậy tại thị trường trong nước, các chuyên gia quốc tế cho rằng, Trung Quốc đang thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người dân từ bỏ xe xăng/dầu để chuyển sang xe điện. Cụ thể, người dân có thể được hỗ trợ trung bình tới 20.000 nhân dân tệ (tương đương với khoảng 69 triệu đồng) khi chuyển từ một chiếc xe động cơ đốt trong sang xe sử dụng năng lượng mới (gồm xe Plug-in-hybrid hoặc xe thuần điện). Đối với những người chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang sử dụng xe điện, một khoản tiền 15.000 nhân dân tệ (khoảng 51 triệu đồng) cũng được Chính phủ hỗ trợ để người dân chuyển xe sử dụng năng lượng hóa thạch sang xe hybrid hoặc xe có động cơ dung tích nhỏ hơn. Ngoài các khoản tiền hỗ trợ trực tiếp, Chính phủ Trung Quốc được cho là có những chính sách hỗ trợ rất mạnh tay cho các doanh nghiệp sản xuất xe điện, bằng cả biện pháp tiền tệ và phi tiền tệ. Nhận định về thị trường ô tô nói chung và xe điện Trung Quốc nói riêng, Giám đốc dữ liệu của Rho Motion Charles Lester cho rằng, ​​nhu cầu về các dòng xe điện tại thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian cuối năm nay. "Việc Trung Quốc vượt qua cột mốc doanh số 1 triệu chiếc xe điện trong một tháng chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi dự đoán kỷ lục này sẽ tiếp tục bị phá trong những tháng tới bởi doanh số thường tăng đột biến vào nửa cuối năm", ông Lester chia sẻ. Theo Carscoops