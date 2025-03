Trung Quốc hé lộ C949, máy bay thương mại tốc độ gần 2000km mỗi giờ

C949 sẽ cạnh tranh với các dự án tương tự từ các quốc gia khác, như X-59 của NASA và Lockheed Martin. (Nguồn: SCMP)

Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc Comac vừa hé lộ những thông tin đầu tiên về dự án máy bay vượt âm (supersonic) C949.

Trong một bài báo học thuật gần đây, các kỹ sư của Comac đã tiết lộ bản thiết kế của máy bay vận tải vượt âm Mach 1,6 (1960 km/h), được thiết kế để bay xa hơn và yên tĩnh hơn nhiều so với máy bay Concorde đã ngừng hoạt động.

Nhóm nghiên cứu do Wu Dawei, chuyên gia khí động học đoạt giải thưởng của Comac, cho biết trong bài báo công bố ngày 14/3 trên tạp chí học thuật Acta Aeronautica Sinica (Hàng Không Học Báo) rằng dự án này nhằm đạt được điều mà các kỹ sư đã theo đuổi trong nhiều thập kỷ: Tăng tầm bay lên 50% so với Concorde (11.000km so với 7.200km) trong khi giảm tiếng nổ siêu thanh xuống 83,9 PLdB (mức áp suất âm thanh cảm nhận được), tương đương với mức ồn của máy sấy tóc.

Việc giảm tiếng ồn xuống còn 1/20 cường độ tiếng nổ như sấm sét của Concorde nhằm vượt qua các rào cản quy định đã cấm bay vượt âm trên đất liền trong thời gian dài.