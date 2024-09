Trung Quốc cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 23/9 đã cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn nhằm hỗ trợ nền kinh tế, tiếp nối các đợt cắt giảm bắt đầu từ tháng 7/2024. Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tại Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN Cụ thể PBoC đã giảm lãi suất đối với các hợp đồng mua lại đảo ngược từ mức 1,95% xuống 1,85%. PBoC cũng đã bơm 74,5 tỷ NDT (10,6 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng thông qua công cụ này.



Động thái này diễn ra trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài bảy ngày bắt đầu từ 1/10. PBoC thường cung cấp khoản vay 14 ngày trước kỳ nghỉ dài. Lần gần nhất ngân hàng này cung cấp khoản vay như vậy là vào tháng 2/2024 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần.



Việc cắt giảm lãi suất gần đây của PBoC là một phần trong kế hoạch cắt giảm lớn hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn.



Trước đó, trong tháng 7/2024, PBoC đã cắt giảm lãi suất đối với hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày khoảng 10 điểm cơ bản.



Tuy vậy, bà Frances Cheung, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối và lãi suất tại Oversea-Chinese Banking Corp nhận xét động thái này không gây bất ngờ cho thị trường vì điều này đã được dự báo trước.



Trước đó, ngày 20/9, PBoC đã bất ngờ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản trong cuộc họp hàng tháng, dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm mạnh lãi suất hôm 18/9.



Lãi suất cơ bản cho vay một năm (LPR) được giữ nguyên ở mức 3,35%, trong khi LPR 5 năm không thay đổi ở mức 3,85%. Tuy nhiên, các nhà quan sát thị trường tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kích thích kinh tế để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn, do việc nới lỏng chính sách của Fed tạo điều kiện cho Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến đồng NDT. Đồng tiền giấy mệnh giá 100 Nhân dân tệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN Sau động thái trên, đồng NDT đã tăng lên mức cao nhất trong gần 16 tháng do đồn đoán Trung Quốc sẽ công bố các biện pháp kích thích kinh tế mới. Tuy nhiên, đà tăng của đồng NDT đã bị hạn chế bởi hoạt động mua vào đồng USD từ các ngân hàng có vốn nhà nước Trung Quốc.



Phiên 20/9, đồng NDT đã tăng lên mức cao nhất là 7,0420 NDT đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ ngày 24/5/2023, và trên đà tăng sáu phiên liên tiếp. Sang sáng 23/9 đồng NDT giao dịch ở mức 7,0531 NDT/USD, mức cao nhất kể từ ngày 26/5/2023.



Đồng NDT đã tăng khoảng 3% kể từ cuối tháng 7/2024, lấy lại đà giảm trong nửa đầu năm, khi đồng USD giảm mạnh do kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất. Fed đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản hôm 18/9.



Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang tại Pinpoint Asset Management, dự đoán PBoC sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới để đối phó với nguy cơ giảm phát trong nền kinh tế.