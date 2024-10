Trung Quốc bất ngờ hạn chế mua, giá cau tươi tại Quảng Ngãi tuột dốc

Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập cau, giá cau tươi tại Quảng Ngãi giảm mạnh. Sau thời gian tăng giá lên cao đến hơn 80.000 đồng/kg và giữ giá thời gian dài, giá cau tươi tại Quảng Ngãi đã bắt đầu hạ và giảm với tốc độ nhanh. Hiện cau tươi đang dao động khoảng 60.000 đồng/kg nhưng nhiều chủ vựa thu mua tỏ ra khá dè chừng. Nguyên nhân của tình trạng này là do phía Trung Quốc bất ngờ hạn chế nhập cau khiến các thương lái chuyển hướng giảm thu mua để theo dõi thị trường. Giá cau tươi tại Quảng Ngãi lao dốc do Trung Quốc bắt đầu hạn chế thu mua. Trong ảnh, một vựa thu mua cau tươi thời điểm giá cau đang "đỉnh điểm". Ảnh: ĐC Anh Trương Văn Phượng (người chuyên thu mua cau) cho hay, cau chỉ bán được cho các đầu nậu để xuất khẩu qua Trung Quốc. Mấy tháng qua thu mua rầm rập, giá lên từng giờ, có thời điểm 1 tạ cau ngang giá một chỉ vàng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giá cau đã giảm dần. “Hiện nay, giá cau chỉ còn khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đáng lo là hiện người ta không đến thu mua nhiều như trước nữa”, anh Phượng cho biết. Tại tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 2.200 ha cau được trồng tại hai huyện Nghĩa Hành và Sơn Tây. Nhiều tháng qua, giá cau liên tục tăng, có thời điểm giá cao lên đến hơn 80.000 đồng/kg. Cau được sấy khô trước khi xuất qua thị trường Trung Quốc. Ảnh: ĐC Nhờ vậy, các gia đình trồng cau năm nay thu nhập cao, thậm chí có hộ thu về cả tỷ đồng. Không chỉ vậy, các điểm thu mua, chế biến cau cũng hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, khoảng 4, 5 ngày qua, tình hình thu mua cau bắt đầu chững lại. Giá cau cũng giảm dần và thương lái cũng dè chừng, không dám thu mua vì sợ không bán được hoặc thua lỗ. Theo ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cây cau không phải là cây trồng chủ lực. Địa phương cũng không khuyến khích người dân trồng cau. “Cây cau ở huyện Nghĩa Hành đầu ra không ổn định. Người ta mua chỉ qua thương lái bên Trung Quốc. Nếu họ không mua thì dân lại chặt phá. Do vậy huyện không khuyến khích trồng cây và trong quá trình cơ cấu ngành nông nghiệp cũng không đưa cây cau vào quy hoạch để trồng”, ông Bàng nói. Trong khi đó, tại huyện Sơn Tây, rất nhiều lần cau rớt giá thê thảm, nhưng so với nhiều loại cây trồng khác, cây cau vẫn đem lại hiệu quả kinh tế hơn. Tuy nhiên, do giá cả bấp bênh, năm được năm mất nên huyện Sơn Tây cũng không khuyến khích trồng cau ồ ạt, thay vào đó nên trồng thêm các giống cây dưới tán cây cau để cân đối cây trồng và có nguồn thu trong những thời điểm cau rớt giá. NGUYỄN YÊN