Trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh khai gì?

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của anh L.T.S (quê An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S mua ô tô BMW biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 1,8 tỷ đồng.

Công an cũng tiếp nhận đơn của anh P (quê Kiên Giang) tố cáo ông Phan Công Khanh mượn siêu xe của anh để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương (8/6/2023). Đến ngày 13/6, ông Khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên cho anh P.H.L (ngụ TPHCM) để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Khanh và Mohamach Da Pha về 2 tội danh trên. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Hoàng Thuận