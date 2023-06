Trục vớt thành công xác tàu lặn Titan, phát hiện nhiều thi thể

Tàu Polar Price đóng vai trò thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc với Titan trong suốt hành trình thám hiểm.

Vụ tai nạn đã đặt ra câu hỏi về nguy cơ mất an toàn từ các cuộc thám hiểm đáy biển do các công ty tư nhân như OceanGate tổ chức. Bên cạnh đó có bằng chứng cho thấy OceanGate đã bỏ qua các nguyên tắc an toàn khi thay đổi thiết kế của tàu lặn Titan.

Cũng theo Reuters, ngày 22/6, xác tàu lặn Titan được một tàu lặn robot phát hiện dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 480 m (vị trí xác tàu Titanic nằm ở độ sâu hơn 3.800 m). Việc tìm thấy xác tàu đã khép lại cuộc tìm kiếm người sống sót kéo dài 5 ngày của nhiều quốc gia.

"Nhóm của chúng tôi đã hoàn thành các hoạt động ngoài khơi, nhưng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ và sẽ rời khỏi Horizon Arctic vào sáng nay", Công ty Pelagic Research, đơn vị vận hành robot, cho biết trong một tuyên bố. Công ty từ chối bình luận thêm, trích dẫn lý do bảo mật.

Trà Khánh (Nguồn: Reuters)