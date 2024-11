Trúc Nhân 'té sấp mặt', hoang mang tột độ vì bị nói 'Không ra gì'

Sau 2 năm "im hơi lặng tiếng", Trúc Nhân chính thức trở lại với MV "Không ra gì", gây chú ý bởi concept nghệ thuật đương đại và những thước phim đậm chất điện ảnh. Trúc Nhân vừa chính thức hé lộ Teaser Trailer của MV Không ra gì - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại sau 2 năm “im hơi lặng tiếng”. Your browser does not support the video tag. Trúc Nhân nhấn mạnh vào concept mang hơi hướng nghệ thuật đương đại thông qua loạt tình tiết gây tò mò. Nam rapper bất ngờ “nằm sõng soài” giữa sân khấu trong trang phục trình diễn, đưa ánh nhìn đầy hoang mang về nhiều phía khán giả. Giọng nói vừa chua ngoa, vừa cay nghiệt cùng nụ cười tinh quái khép lại Teaser đã mở ra không ít suy đoán về một “vũ trụ drama” mới đầy kịch tính mà nam ca sĩ sẽ mang đến trong lần trở lại này. Trước đó, Trúc Nhân đã gây xôn xao khi chia sẻ video 1st look với không gian đậm tính văn hoá - nghệ thuật. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu truyền thống với tạo hình được lấy cảm hứng và sáng tạo dựa trên những yếu tố của các bộ môn nghệ thuật biểu diễn Á Đông. Hình ảnh “thoắt ẩn, thoắt hiện” của Trúc Nhân dưới ánh đèn chiếu ngược cùng giọng cười đặc trưng khiến người hâm mộ không khỏi “đoán già đoán non”. Chia sẻ về ý tưởng đậm nét Á Đông trong MV sắp ra mắt, Trúc Nhân cho biết đã ấp ủ mong muốn thực hiện từ lâu: “Không biết tại sao nhưng Nhân luôn có cái duyên với Quận 5, đi chơi vòng vòng trong Thành phố rồi cũng vòng về quận 5 ăn chè, uống nước sâm. Nhân luôn suy nghĩ, vì sao mình không làm một ‘cái gì đó’ mang được hơi thở Sài Gòn - Chợ Lớn, có yếu tố văn hoá”. Được mệnh danh là nghệ sĩ của những điều bất ngờ, Trúc Nhân luôn khiến khán giả hồi hộp trông đợi vào những ý tưởng “quái chiêu” và màu sắc âm nhạc khó trộn lẫn. Cũng chính vì thế, sự trở lại lần này của Trúc Nhân sau hơn 2 năm yên ắng được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.