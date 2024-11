Trọng tài từ chối phạt đền, CLB Công an Hà Nội thua đau HAGL

CLB Công an Hà Nội phải nhận thất bại đáng tiếc trước HAGL trong trận đấu tại vòng 7 V.League. Trên sân nhà, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Công an Hà Nội trong trận đấu đầu tiên tại vòng 7 V.League. Đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng CLB Công an Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn khi HAGL đang có sự tự tin lớn. Trận thua 1-4 trước Bình Dương không làm đội bóng này âu lo. Sau tiếng còi khai cuộc, HAGL tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Alan Grafite và Leo Artur bị các cầu thủ HAGL đeo bám chặt trong từng tình huống. Bộ đôi người Brazil không đủ thời gian để xử lý bóng. Cơ hội đầu tiên cũng thuộc về phía HAGL. Từ đường chuyền rất hay của Minh Vương, Ngọc Quang nhận bóng nhưng cú sút sau đó của anh không chuẩn xác. CLB Công an Hà Nội có vài pha đáp trả của Quang Hải, Văn Đức và cơ hội cũng trôi đi đáng tiếc. Phút 25, HAGL gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỉ số. Sau pha phối hợp hay cùng Minh Vương và Văn Sơn, Châu Ngọc Quang thoát xuống trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc khai thông thế bế tắc. HAGL có được 3 điểm. Bất ngờ để thua, CLB Công an Hà Nội vùng lên tấn công liên tục. Công bằng mà nói, nhà vô địch V.League 2023 tạo ra thế trận tốt, áp lực lên khung thành của Trần Trung Kiên rất lớn. Tuy nhiên, tính chính xác là điều mà các tiền đạo đội khách còn thiếu. Cơ hội nguy hiểm nhất của CLB Công an Hà Nội thuộc về Phan Văn Đức. Tiền đạo sinh năm 1996 dứt điểm trúng chân Jairo dù Trung Kiên đã rời xa khung thành. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Kịch bản nửa cuối trận đấu có một chút khác biệt. HAGL không thể tổ chức phản công và chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Đến cuối hiệp đấu, CLB Công an Hà Nội đã tung ra hơn 20 cú sút nhưng điều họ thiếu vẫn là bàn thắng. Alan, Văn Đức hay Quang Hải đều phung phí cơ hội. Phút 89, bóng chạm tay một cầu thủ HAGL trong vòng cấm nhưng trọng tài Mai Xuân Hùng từ chối thổi phạt đền cho CLB Công an Hà Nội. Ông Hùng xác định Alan đã việt vị và có tham gia vào pha bóng. Trong 12 phút bù giờ, CLB Công an Hà Nội nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận trận thua 0-1 trước HAGL. Kết quả: HAGL 1-0 CLB Công an Hà Nội Ghi bàn: HAGL: Ngọc Quang (25’) Đội hình ra sân: HAGL: Trung Kiên, Jairo, Du Học, Lý Đức, Minh Vương, Minh Quyền, Ngọc Quang, Thanh Sơn, Quang Nho, Elias, Bảo Toàn Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Văn Thanh, Hugo Gomes, Tuấn Dương, Leo Artur, Quang Hải, Phan Văn Đức, Thành Long, Nguyễn Văn Đức, Alan Grafite