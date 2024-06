Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị treo còi đến hết mùa giải V.League 2023-2024

Dù giành chiến thắng 5-1 trước Hải Phòng nhưng Công an Hà Nội vẫn không hài lòng với công tác trọng tài trong trận đấu này. Sau trận, đội bóng ngành công an đã có văn bản gửi đến Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để khiếu nại công tác trọng tài. Đây là lần thứ 2 Công an Hà Nội khiếu nại trọng tài.