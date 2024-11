Trồng hoa nhài cần nhớ 4 mẹo này để hoa nở quanh năm, bông to thơm ngát

Mặc dù nhài là loại cây khỏe, dễ trồng nhưng để hoa nở nhiều thì phải có mẹo; dưới đây là 4 bí quyết trồng nhài ra nhiều hoa, bông to, nở quanh năm. Nhài là loại cây bụi nhỏ có chiều cao 0,5 đến 3 mét, được trồng để lấy hoa thơm. Bông hoa nhài cũng được sử dụng để làm nước hoa, ướp trà. Bí quyết trồng hoa nhài ra nhiều hoa, bông to Theo những người trồng vườn, hoa nhài không khó chăm sóc. Người trồng cây chỉ cần nhớ 4 nguyên tắc chính: "Nước nhiều, phân nhiều, nắng nhiều, tỉa nhiều" là cây sẽ kín nụ, bông nở thơm ngát. Tưới nước thường xuyên Cây nhài cần lượng nước lớn nên phải tưới thường xuyên, nhưng bạn không nên tưới nước quá nhiều lần trong ngày vì sẽ khiến đất trồng trong chậu quá ẩm, nước tích tụ rất bất lợi cho sự phát triển của hoa. Đây là loài cây ưa ẩm và khả năng chịu hạn kém; khi nhiệt độ thay đổi, lượng nước tưới cần thay đổi. Tránh để đất trong chậu quá ẩm, dễ gây thối rễ, vàng lá, thậm chí làm khô cây.





Hoa nhài là loại cây ưa nắng, cần nhiều nước và phân bón. (Ảnh: Ksina) Mùa xuân là mùa sinh trưởng của hoa nhài nhưng nhiệt độ không quá nóng, lượng bốc hơi ít, nhu cầu về nước không nhiều. Vào mùa hè, nhài bước vào giai đoạn ra hoa. Thời điểm này đất sẽ bốc hơi nhanh nên cần phải tưới thường xuyên để giữ cho mặt đất ẩm. Vào mùa thu, nhiệt độ giảm, lượng nước tưới cũng cần điều chỉnh giảm. Vào mùa đông, chênh lệch nhiệt độ giữa miền Bắc và miền Nam lớn nên việc tưới nước được xác định theo nhiệt độ của môi trường trồng trọt. Ở miền Nam, đất trồng trong chậu cần được giữ hơi khô, nếu quá ẩm sẽ không thuận lợi cho hoa nhài vào đông. Ngoài ra nếu không khí quá khô, khi tưới cây cảnh bạn nên phun nước xung quanh lá để tăng độ ẩm và giữ cho lá có màu xanh đậm. Nhiều phân bón Cây hoa nhài thường phát triển nhiều nụ, mầm nên có nhu cầu dinh dưỡng cao. Tình trạng thiếu chất dinh dưỡng trong hoa nhài trong thời gian dài không chỉ khiến lá nhài bị vàng mà còn ảnh hưởng đến việc ra hoa, khiến hoa ít và nhỏ hơn.

Bí quyết trồng hoa nhài: Bón nhiều phân để cây phân nhánh và phát triển nụ. (Ảnh: read01) Nếu có điều kiện, nên sử dụng phân hữu cơ như phân bánh đậu, bột xương hoặc phân hoai mục tự chế. Cần bón dung dịch phân bón loãng mỗi tuần một lần trong mùa sinh trưởng. Từ trước khi ra hoa đến giai đoạn ra hoa, bạn nên bổ sung phân lân để thúc đẩy quá trình hình thành nụ và làm cho hoa thơm hơn. Ngừng bón phân vào tháng 9 để ngăn chặn sự nảy mầm của các cành mới quá mềm và không có lợi cho việc sống sót qua mùa đông. Ngoài ra, với hoa nhài, nên bón phân khi đất trong chậu hơi khô. Sau khi bón phân, cần tưới nước lại vào ngày thứ hai để rễ cây dễ hấp thụ hơn. Nhiều ánh nắng Hoa nhài phát triển tốt hơn dưới ánh sáng mạnh. Nếu môi trường ánh sáng quá kém, lá nhài sẽ nhợt nhạt, cành thưa thớt, hoa nhỏ và hương thơm yếu hơn. Hoa nhài thích hợp trồng ở những nơi có được chiếu nắng dài hơn. Nếu đặt dưới ánh nắng vào mùa hè, lá hoa nhài sẽ có màu xanh đậm, cành mọc dày hơn, hoa nở có mùi thơm nồng. Lưu ý, hoa nhài mới trồng hoặc sang chậu cần đặt ở nơi thoáng mát khoảng một tuần, sau đó mới chuyển ra nơi có ánh nắng để cây phát triển.

Cây nhài đủ nắng sẽ có lá màu xanh đậm, bông to, hoa nở thơm. (Ảnh: read01) Cắt tỉa thường xuyên Một bí quyết trồng hoa nhài nhiều bông là thường xuyên cắt tỉa cho cây. Việc cắt tỉa hoa nhài có thể được thực hiện vào mùa xuân khi cây ra nụ, khi thay chậu và sau khi ra hoa. Điều này có thể thúc đẩy sự nảy mầm của cành mới và ra nhiều hoa hơn. Khi hoa nhài nảy mầm vào mùa xuân, hãy tỉa những cành từ những năm trước để phát triển cành mới; bạn có thể ngắt hoa sau khi thay chậu để cây đẹp hơn. Việc cắt tỉa sau khi hoa tàn cũng đặc biệt quan trọng vì có thể thúc đẩy sự nảy mầm thứ cấp của cành hoa. Khi cắt tỉa, bạn chỉ cần cắt bỏ 2 cặp lá trên cùng. Bạn nên tỉa hoa nhài vào ngày nắng, vết cắt sẽ dễ lành và tạo điều kiện thuận lợi cho hoa nhài phát triển. Theo VTC News