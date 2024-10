Trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông cắn cổ trăn anaconda để thoát thân

Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu bản thân khi bị trăn dữ chế ngự, người đàn ông quyết định găm chặt hàm răng vào vị trí gần đầu nó. Your browser does not support the video tag. Người đàn ông tuyệt vọng, cắn cổ trăn anaconda để thoát thân (Video: Jam Press). Một video được chia sẻ trên mạng xã hội X đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người đàn ông bị trăn anaconda cuốn chặt tại một đầm lầy ngập nước thuộc lưu vực sông Amazon, Brazil. Cảnh quay cho thấy một người đàn ông lực lưỡng đang vật lộn với con trăn khổng lồ dưới mặt nước. Trong lúc đó, những người trên thuyền đang cố gắng túm lấy đuôi con trăn và kéo nó ra. Tuy nhiên, hành động này không mang lại hiệu quả đáng kể vì con trăn vẫn quấn chặt lấy nạn nhân, cố gắng siết chặt và kéo anh ta chìm xuống nước. Miệng con trăn cắn vào bắp tay phải của người đàn ông. Dù không có nọc độc, nhưng hàm răng của nó vẫn khiến nạn nhân vô cùng đau đớn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, người đàn ông găm chặt hàm răng vào con trăn tại vị trí gần đầu nó. Sau hơn nửa phút chiến đấu với "tử thần", người đàn ông rốt cuộc đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo khi con trăn cuối cùng đã đầu hàng và tháo mình ra khỏi nạn nhân. Người bạn đồng hành sau đó túm cổ con trăn và lôi nó lên thuyền. Trăn anaconda là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, với chiều dài lên tới 8 mét (Ảnh: Getty). Theo các cư dân bản địa, trăn anaconda hiếm khi tấn công người, nhưng trường hợp này có thể xảy ra ở các con sông và lạch của rừng rậm Amazon, nơi sinh sống ưa thích của loài bò sát này. Trăn anaconda, còn được gọi là trăn nước, là một trong những loài bò sát lớn nhất thế giới. Chúng có thể dài tới 8 mét và nặng hơn 200 kg. Trăn anaconda không có nọc độc. Để giết con mồi, chúng quấn cơ thể quanh nạn nhân rồi dùng sức mạnh để siết chặt cho đến khi con mồi không còn thở được nữa và bất tỉnh. Lúc này, con trăn mới dần nới lỏng cơ thể của nó và nuốt chửng nạn nhân.