Dầu gió và kem đánh răng tưởng chừng không liên quan nhưng khi kết hợp với nhau có thể mang lại những công dụng đáng ngạc nhiên. Nhiều người thường tìm kiếm các giải pháp tự nhiên và tiện lợi để giải quyết những vấn đề nhỏ trong gia đình. Một trong những mẹo vặt được truyền tai và áp dụng rộng rãi là sử dụng hỗn hợp kem đánh răng với dầu gió. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng sự kết hợp này lại mang đến nhiều công dụng hữu ích mà có thể bạn chưa biết. Trộn kem đánh răng với dầu gió có tác dụng gì? Hãy cùng khám phá một số công dụng đáng ngạc nhiên của hỗn hợp dầu gió và kem đánh răng. Việc trộn kem đánh răng với dầu gió có nhiều công dụng hữu ích. Làm sạch bề mặt

Các bề mặt inox hay đồ dùng làm bếp như nồi chảo thường bị dính bẩn hoặc bị ố. Kem đánh răng với tính chất làm sạch nhẹ nhàng kết hợp với dầu gió có khả năng loại bỏ mùi và vết bẩn hiệu quả. Chỉ cần pha một lượng kem đánh răng vừa đủ với vài giọt dầu gió, sau đó dùng khăn mềm thoa đều lên bề mặt cần làm sạch. Chờ khoảng 5-10 phút rồi lau lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy bề mặt sáng bóng trở lại. Đuổi côn trùng

Kiến hay các loại côn trùng nhỏ trong nhà bếp là phiền toái mà nhiều gia đình gặp phải. Kem đánh răng kết hợp dầu gió không chỉ giúp làm sạch mà còn có thể đuổi các loại côn trùng này. Bạn có thể thoa hỗn hợp này quanh khu vực có kiến xuất hiện hoặc các góc khuất cần bảo vệ. Mùi bạc hà từ kem đánh răng và mùi đặc trưng của dầu gió sẽ khiến các loại côn trùng tránh xa. Khử mùi hôi

Nếu bạn gặp phải mùi khó chịu, chẳng hạn như từ giày dép hoặc thùng rác, hãy thử sử dụng kem đánh răng trộn dầu gió. Bôi một lớp mỏng hỗn hợp này lên bề mặt giày dép hoặc để một chiếc khăn tẩm hỗn hợp này vào thùng rác. Khả năng khử mùi của dầu gió kết hợp với hương thơm dễ chịu của kem đánh răng sẽ giúp cải thiện không khí tức thì. Lưu ý, trước khi áp dụng cho các khu vực rộng hoặc trên vật liệu nhạy cảm, bạn nên thử nghiệm hỗn hợp này trên một phần nhỏ để đảm bảo không gây hư hại. Tránh để hỗn hợp tiếp xúc với mắt, miệng, hoặc những vùng nhạy cảm của da. Nếu xảy ra kích ứng, cần rửa sạch ngay với nước và tham khảo ý kiến bác sĩ. Công dụng của kem đánh răng Kem đánh răng không chỉ là sản phẩm chăm sóc răng miệng mà còn có nhiều tác dụng trong các công việc gia đình. Vệ sinh và làm sáng đồ gia dụng Bạn có thể dùng kem đánh răng để làm sạch vòi nước, đồ trang sức bạc hay thậm chí là giày thể thao. Chỉ cần thoa một lượng nhỏ kem đánh răng lên bề mặt cần làm sạch, chà nhẹ bằng bàn chải mềm, sau đó lau lại bằng khăn ẩm. Bạn sẽ bất ngờ với bề mặt sáng bóng không khác gì mới. Xóa vết bẩn trên quần áo Những vết bẩn do thức ăn, bút bi hay một số loại nước uống bám trên quần áo đôi khi rất khó làm sạch. Kem đánh răng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Hãy bôi một ít kem đánh răng lên vết bẩn, chà nhẹ và để yên trong vài phút, sau đó giặt lại bằng nước sạch. Vết bẩn sẽ mờ đi hoặc biến mất hoàn toàn. Công dụng hữu ích của kem đánh răng. (Ảnh: GettyImages) Khử mùi hôi Các thành phần trong kem đánh răng có khả năng khử mùi, do đó bạn có thể dùng nó để khử mùi hôi trên tay sau khi chế biến thức ăn có mùi nồng như cá, hành hay tỏi. Chỉ cần bôi kem đánh răng lên tay, chà đều và rửa lại với nước, bạn sẽ thấy mùi hôi biến mất ngay lập tức. Tẩy sạch vết xước trên đồ dùng Với những vết xước nhẹ trên màn hình điện thoại, kính mắt hay các vật dụng nhẵn bóng khác, bạn có thể sử dụng kem đánh răng. Lấy một ít kem đánh răng vào một miếng vải mềm và nhẹ nhàng chà lên vết xước theo chuyển động tròn. Sau đó, lau sạch lại với một miếng vải khô. Điều này giúp làm mờ vết xước một cách đáng kể. Làm sạch các bề mặt gương và kính Kem đánh răng cũng có thể được dùng để làm sạch và chống mờ cho bề mặt kính và gương. Bôi một lớp kem đánh răng mỏng lên bề mặt, để vài phút rồi lau lại với khăn ẩm. Việc này không chỉ giúp kính và gương sáng bóng mà còn ngăn ngừa tình trạng mờ do hơi nước. Theo VTCnews