Trốn đo nồng độ cồn, tài xế bỏ chạy, tông bị thương 2 cảnh sát

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp cùng VKSND huyện Kiến Thụy điều tra, làm rõ để xử lý Đỗ Hữu Dương theo quy định.

Trước đó, tại Hải Phòng cũng có sự việc người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bỏ chạy, lao thẳng xe khiến 2 CSGT phải đi cấp cứu.

Cụ thể, hồi 13h ngày 5/11/2023, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phối hợp với Đội CSGT-TT, Công an quận Hải An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường Phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng). Thời điểm này, hai nam thanh niên đi xe máy BKS 28N1-025.03 đi theo hướng từ đường Phủ Thượng Đoạn về đường Nguyễn Bình Khiêm.