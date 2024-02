Trojan đầu tiên tấn công người dùng iOS Việt Nam nguy cơ lây nhiễm không cao

Trước việc xuất hiện trojan đầu tiên tấn công người dùng iOS Việt Nam, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ, công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam – NCS cho biết, thực tế trojan GoldPickaxe có nguy cơ lây nhiễm không cao. Nguyên nhân do người dùng bình thường rất khó để cài đặt theo kiểu TestFlight hay MDM, thường chỉ các Tester hay điện thoại công vụ của công ty có quản trị thao tác thay người dùng mới cài được các ứng dụng. Chính vì thế, nếu muốn cài được phần mềm theo hai kiểu trên thì hacker sẽ phải “hướng dẫn” nạn nhân thao tác rất nhiều bước, khả năng thành công sẽ thấp. Thực tế hiện nay, nếu muốn tấn công người dùng iOS, hacker thường chọn cách khai thác lỗ hổng theo kiểu zero click hay one click hơn, với cách đó thì hacker sẽ không yêu cầu người dùng phải thao tác nhiều.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, để phòng tránh người dùng tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng từ nguồn không đảm bảo, chỉ cài đặt từ kho ứng dụng chính thức của Apple là AppStore.