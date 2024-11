Trời lạnh có nên ăn kem không?

Khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều người băn khoăn liệu có nên ăn kem trong thời tiết lạnh hay không. Nhiều người muốn biết ăn kem khi trời lạnh có tốt không. Ảnh: Kiều Vũ Kem là món ăn yêu thích của nhiều người, dù trời lạnh hay nóng. Tuy nhiên, khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều người băn khoăn liệu có nên ăn kem trong thời tiết lạnh hay không. Việc ăn kem trong thời tiết lạnh có thể tác động đến sức khỏe, nhất là đối với những người có vấn đề về hệ hô hấp hoặc tiêu hóa. Để làm rõ vấn đề này, cần tìm hiểu về tác động của việc ăn kem trong điều kiện lạnh đối với cơ thể. Trước hết, một nghiên cứu từ American Academy of Pediatrics chỉ ra rằng việc ăn kem có thể gây kích ứng cổ họng và đường hô hấp, nhất là khi trời lạnh. Khi ăn kem, các chất lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ của cổ họng, gây co thắt cơ cổ họng, dẫn đến cảm giác đau rát và khó chịu. Đặc biệt, những người có tiền sử viêm họng hoặc bệnh hen suyễn có thể dễ dàng bị kích thích và phát bệnh do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Một nghiên cứu khác từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, hệ thống miễn dịch có thể suy giảm nên việc tiêu thụ các thực phẩm lạnh như kem có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Cụ thể, nhiệt độ lạnh khiến mạch máu trong niêm mạc mũi và cổ họng co lại, làm giảm khả năng bảo vệ của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Việc ăn kem lạnh có thể làm tình trạng này trở nên trầm trọng hơn, nhất là trong mùa đông. Tuy nhiên, có một số quan điểm trái chiều lại cho rằng ăn kem trong mùa lạnh vẫn không phải là điều quá nguy hiểm nếu thực hiện đúng cách. Quan điểm này chỉ ra việc ăn kem có thể bổ sung một lượng calo và dưỡng chất, đặc biệt là khi kem được làm từ các nguyên liệu giàu protein và canxi, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc ăn nhanh, kem sẽ dễ dàng gây sốc nhiệt cho cơ thể, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.Việc ăn kem trong trời lạnh không phải là điều cấm kỵ, nhưng cần lưu ý rằng việc tiêu thụ kem cần phải có sự cân nhắc. Người có sức khỏe yếu hoặc dễ mắc các bệnh về hô hấp nên hạn chế ăn kem trong thời gian lạnh để tránh những tác động tiêu cực đến sức khỏe.