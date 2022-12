'Tro tàn rực rỡ' cứu cho một năm chất lượng điện ảnh Việt 'chạm đáy'

Biên kịch Kay Nguyễn cho rằng đây là nguyên nhân vì sao nhiều phim dẫu dở nhưng đã có thể kiếm nhiều hơn con số bết bát trên thực tế.

Trong số 37 phim Việt ra mắt trong năm nay có đến 21 phim đạt doanh thu dưới 10 tỷ đồng, 9 phim chỉ đạt đến ngưỡng trăm triệu. Đó là chưa kể vào thời điểm 2018, 2019, lượng phim Việt trung bình đã đạt mức cao hơn nhiều, từ 45-50 phim.

Trong thực tế đó, năm 2022 chỉ có duy nhất 1 phim Việt đạt mốc "trăm tỷ" - phim "Em và Trịnh." Thành tích này thua 2019 (5 phim) và hai năm vướng đại dịch là 2020 (3 phim) và 2021 (2 phim).

Một lý do khác là điểm chiếu phim Tết Âm lịch (vốn là dịp tiềm năng để gặt hái "trăm tỷ") năm nay gặp khó khăn khách quan vì chỉ có 141/212 cụm rạp mở cửa trên toàn quốc (71 rạp phía Bắc mở cửa muộn), khiến doanh thu phim Tết hụt từ 30-35%.

Rạp phim mở lại trong dư âm từ 2 năm đại dịch. (Ảnh minh họa: H.Minh/Vietnam+)

Thành tích trăm tỷ năm 2022 đều nhường hết cho phim ngoại, từ những "bom tấn" siêu anh hùng như "Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn" (Doctor Strange in the multiverse of madness), "Thor: Tình yêu và sấm sét" (Thor: Love and thunder) hay những thương hiệu đình đám như "Avatar: Dòng chảy của nước" (Avatar: The way of water) và "Minion: Sự trỗi dậy của Gru" (Minion: The rise of Gru), cho đến một phim vốn không "hot" ở quê nhà nhưng làm mưa làm gió tại Việt Nam như "Bỗng dưng trúng số" (Hàn Quốc).

Bên cạnh loạt phim yếu kém, giới phê bình và khán giả vẫn giành lời khen và sự công nhận cho hai tác phẩm điện ảnh cùng có chữ "rực rỡ" trong tên phim. Đó là "Đêm tối rực rỡ" với câu chuyện điện ảnh hấp dẫn và "Tro tàn rực rỡ" với dấu ấn nghệ thuật rõ nét, được coi như "phao cứu tinh" sau một năm mà chất lượng điện ảnh trong nước 'chạm đáy'.

Điểm sáng sau dịch