Trợ lý Sông Lam Nghệ An nhận án phạt vì xúc phạm trọng tài

Theo Quyết định kỉ luật số 662/QĐ-LĐBĐVN của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trợ lý Phạm Anh Tuấn của Sông Lam Nghệ An sẽ bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận tiếp theo do có hành vi xúc phạm, lăng mạ với trọng tài.

Trước đó, trong trận hoà 4-4 của Sông Lam Nghệ An trước Quảng Nam ở vòng 4 Night Wolf V.League 2023-2024 diễn ra hôm 2.12, trợ lý Phạm Anh Tuấn của Sông Lam Nghệ An đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính Khổng Tam Cường do không đồng tình với quyết định ở một số tình huống trong hiệp 1.

Ông Tuấn còn dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm trọng tài. Giám sát trọng tài và lãnh đạo đội chủ nhà sau đó đã nhanh chóng can ngăn để tránh vụ việc diễn ra theo chiều hướng xấu hơn.