Trịnh Sảng tuyệt vọng

Trịnh Sảng vừa lên mạng oán than về hoàn cảnh hiện tại của cô. Trịnh Sảng từ nữ diễn viên hàng đầu giới giải trí Trung Quốc đã bị phong sát vĩnh viễn vào năm 2021. Vào tối 18/9, cô lặng lẽ cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trên 1 tài khoản MXH vừa đăng ký gần đây. Để tránh bị cơ quan chức năng khóa tài khoản, Trịnh Sảng chỉnh sửa ảnh đến mức công chúng nhìn nhầm cô thành Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo truyền thông Trung Quốc, các tài khoản MXH lập mới của nghệ sĩ bị "cấm sóng" vì bê bối đang chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Mới đây, tài khoản mới của Lý Dịch Phong đã bị chặn chỉ sau 6 ngày, dù cho anh đăng ảnh không lộ mặt. Do đó, Trịnh Sảng buộc phải "lách luật" bằng công nghệ photoshop ảnh để tương tác với người hâm mộ. Đáng chú ý, trong bài đăng mới nhất, Trịnh Sảng lần nữa bày tỏ sự đau khổ, tuyệt vọng cho hoàn cảnh hiện tại của mình: "Chưa bao giờ tuổi tác hay những lời khuyên sẽ khiến con người trưởng thành và thức tỉnh. Nếu bạn đi sai đường vì tin nhầm người, bạn sẽ thiệt thòi, trả giá đắt và rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sau khi đặt niềm tin sai chỗ". Trên mạng xã hội, các netizen cho rằng Trịnh Sảng đang oán trách tình cũ Trương Hằng khiến cô thân bại danh liệt và rơi vào thế khó khăn như hiện tại. Bên cạnh đó, không ít người lại ngao ngán khi Trịnh Sảng cố đổ lỗi lầm cho người khác, ảo tưởng bản thân có thể quay lại showbiz thay vì bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Khán giả không thể nhận ra Trịnh Sảng trong hình ảnh mới nhất vì cô phải chỉnh sửa ảnh để "qua mặt" cơ quan quản lý văn hóa. Đồng thời, Trịnh Sảng cũng gây chú ý khi lên mạng oán trách, cho rằng bản thân đang chịu bất công

Trương Hằng là người đã khiến Trịnh Sảng thân bại danh liệt khi tiết lộ 1 loạt chuyện sai trái của tình cũ Cuối tháng 8, Trịnh Sảng cũng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh với đôi mắt ngấn lệ, thần thái kém sức sống trong sinh nhật 33 tuổi. Cô cũng liên tục nhấn mạnh rằng "thời gian sẽ cho mọi người biết sự thật", "quá khứ đã qua và tương lai cũng không còn nữa", "Hãy sống thật tốt và gặp nhau nhé". Dân mạng cho rằng Trịnh Sảng bày trò để gây chú ý.

Trong ngày sinh nhật 33 tuổi của mình, nữ diễn viên 9X đăng ảnh selfie với đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, khuôn mặt hốc hác Đầu năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên bay màu chỉ trong 1 ngày. Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Cô hiện đối mặt với hàng loạt vụ kiện bồi thường kinh tế ở quê nhà. Liên tục thua kiện và được tòa án yêu cầu bồi thường cho các nguyên cáo, nhưng Trịnh Sảng vẫn không thực hiện. Thậm chí, cô còn bỏ trốn khi bị chủ nợ truy đuổi đòi tiền ở Mỹ. Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Trịnh Sảng đang gánh khoản nợ cá nhân lên đến 120 triệu NDT (hơn 419 tỷ đồng). Khi bị tố cáo quỵt nợ, Trịnh Sảng lên mạng than khóc bản thân đã phá sản, đang sống bằng tiền lương hưu của cha mẹ và không có đủ khả năng chi trả nợ nần. "Tôi đã cạn kiệt tiền bạc, trắng tay và mắc nợ chồng chất sau bê bối. Hiện tại, tôi đang thất nghiệp và phải sống dựa vào tiền lương hưu dưỡng già của cha mẹ. Tôi chưa từng sở hữu khối tài sản 230 triệu NDT (787 tỷ đồng) như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Nếu thực sự có khoản tiền lớn như vậy, tôi cũng không cần phải sống khổ sở, nhọc nhằn theo đuổi vụ kiện giành quyền nuôi con với Trương Hằng vì nguồn lực kinh tế không đảm bảo. Tháng nào tôi cũng phải nộp báo cáo tài chính cho tòa án với hy vọng thay đổi được quyền nuôi con", Trịnh Sảng chia sẻ về cuộc sống khó khăn của cô tại Mỹ. Do nợ nần chồng chất, Trịnh Sảng không dám trở về quê nhà. Đầu tháng 7, cô bị liệt vào danh sách người nợ xấu, bị cấm chi tiêu xa xỉ tại Trung Quốc do mất điểm tín dụng xã hội.

Trịnh Sảng hiện nợ hơn 419 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên không trả nợ cho bất kỳ đối tác nào và chọn cách trốn nợ Theo Người Đưa Tin