Trình đề án thu hơn 1.500 tỷ đồng mỗi năm từ cho thuê vỉa hè, lòng đường

Đến năm 2017, Quyết định trên đã được bãi bỏ do mức thu này là quá thấp, không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay.

Vỉa hè trung tâm TP.HCM bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa tràn lan.

Theo UBND TP, hiện nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố của các tổ chức, cá nhân rất lớn nhưng hệ thống hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng một phần do nguồn kinh phí bố trí cho công tác đầu tư xây dựng, công tác duy tu, bảo trì hàng năm còn hạn chế. Do đó, việc xây dựng Nghị quyết về thu phí trên sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách TP để thực hiện duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố được hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo giao thông an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Nghị quyết trên cũng giúp nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Người dân có nghĩa vụ đóng góp một phần chi phí hỗ trợ tạo nguồn thu ngân sách nhà nước nhằm duy tu bảo trì lòng đường, hè phố.