Triệu tập nhóm 'quái xế' tông tử vong cô gái chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao, tông văng cô gái dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập nhóm "quái xế" đâm cô gái chờ đèn đỏ tử vong. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục xe máy di chuyển với tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lúc nửa đêm. Đoàn xe không chỉ phóng nhanh, lạng lách mà còn liên tục hò hét, nẹt pô ầm ĩ. Hình ảnh camera ghi lại cảnh nhóm quái xế tông cô gái tử vong. Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, nhóm thanh thiếu niên này đâm vào một cô gái đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân vị hất văng, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập một số đối tượng, đồng thời tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ. Minh Tuệ