Triệu tập nhóm người mặc đồ vệ sĩ đánh người trước cửa Pub Beer ở Huế

Theo lãnh đạo Công an quận Thuận Hoá, sau khi nắm được thông tin từ người dân, đơn vị nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để giải quyết sự việc, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời, điều tra, xác minh, làm rõ những người liên quan.

Lãnh đạo Công an quận Thuận Hoá cho hay, đến nay cơ quan công an đã xác định và mời những người liên quan đến sự việc lên cơ quan Công an làm việc. Mặc dù chưa cung cấp danh tính cụ thể của những người liên quan nhưng lãnh đạo Công an quận Thuận Hoá tiết lộ, có 9 người liên quan đến vụ việc. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người này với hai tội danh là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.