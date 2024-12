Triệu hồi loạt xe Audi tại Việt Nam vì nhiều lỗi khác nhau

Audi Việt Nam vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 300 xe thuộc các dòng e-tron GT và Q5 để khắc phục một số lỗi liên quan tới hệ thống phanh và túi khí. Ngày 2/12, đơn vị nhập khẩu và phân phối của Audi tại Việt Nam ra thông báo cho biết chương trình theo dõi chất lượng sản phẩm của tập đoàn Audi AG đã phát hiện ra một số nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng tới các dòng xe đang phân phối là e-tron GT, RS e-tron GT và Q5. Số lượng xe bị ảnh hưởng tổng cộng là 324 chiếc, trong đó, có 316 chiếc Audi Q5 sản xuất từ năm 2009-2012. Cụ thể, Audi AG phát hiện bộ phận bơm khí của túi khí Takata trên vô-lăng có thể bị hư hại do hơi ẩm xâm nhập theo thời gian và trong một số điều kiện khí hậu. Khi túi khí được kích hoạt khi xảy ra va chạm, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng bộ phận bơm khí bị nứt vỡ, qua đó các mảnh vỡ của bộ phận bơm khí bị văng ra có thể gây thương tích cho người sử dụng. Bên cạnh Q5, đơn vị nhập khẩu và phân phối còn triệu hồi 8 chiếc xe điện Audi e-tron GT và Audi RS e-tron GT sản xuất từ ngày 9/1/2020 đến 12/6/2024 với lý do các ống dẫn dầu phanh ở trục trước có thể bị nứt theo thời gian, dẫn đến rò rỉ dầu phanh. Tình trạng này khiến cho hiệu suất phanh giảm, xe vẫn có thể giảm tốc với lực phanh phía sau nhưng không đảm bảo an toàn và cần xử lý. Hiện tại, các mẫu xe Audi trên vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, nhà phân phối chính hãng Audi tại Việt Nam vẫn tiến hành triệu hồi xe để sửa chữa, tránh xảy ra sự cố đối với khách hàng. Thời gian khắc phục đối với lỗi túi khi trên mẫu Audi Q5 là 1 giờ/xe, còn với các mẫu xe điện Audi e-tron GT và Audi RS e-tron GT là 2 giờ/xe. Đợt triệu hồi này nằm trong chương trình triệu hồi của tập đoàn Audi AG và sẽ diễn ra từ nay đến 1/12/2027. Đối với các xe không được phân phối chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về các cơ sở nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG và thực hiện kiểm tra và gia cố khi được sự chấp thuận từ Audi AG. Quy trình này cũng áp dụng cho xe nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản hay các xe Ngoại Giao. Lê Tuấn