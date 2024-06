Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia

Vào khoảng 12h5 phút ngày 12/6, tại khu vực cột mốc H3-743 đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an TP Vinh đã chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phá thành công chuyên án, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Xayyasone Xay.

Công an đã thu giữ chiếc ba lô chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp (20 kg ma túy các loại) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng 13/6, ban chuyên án bắt giữ đồng phạm Lê Ngọc Dương (SN 1990), trú tại TP Vinh, Nghệ An.

Hiện chuyên án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng.