Triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc có nhiều người nước ngoài tham gia

Khoảng 21h ngày 7/7, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) và Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đồng loạt kiểm tra hành chính căn nhà số 16, nhà C119 cùng trên đường D20, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An phát hiện, bắt quả tang nhiều người đang tham gia đánh bạc.