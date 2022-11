Triệt phá tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát ĐTTTP về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13 kg ma túy dạng ketamin, 1 xe ô tô, 2 xe máy, 7 ĐTDĐ, 182 triệu đồng và hơn 13,7 triệu Kíp Lào.

Đối tượng Đinh Thị Hải Yến được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong chuyên án ma túy.

Theo PC04 Công an tỉnh Quảng Bình, qua phối hợp các lực lượng liên quan, đơn vị này phát hiện thông tin về Đinh Thị Hải Yến (SN 1978, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào, có quan hệ với một số đối tượng mang quốc tịch Lào, dấu hiệu bất minh về kinh tế.