Triệt phá ổ mại dâm có 200 chân dài chuyên phục vụ khách nước ngoài ở TP.HCM

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng PA08 và Công an quận 5 triệt phá đường dây mại dâm được tổ chức trong nhà hàng Fortune (1127 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) do Zhang Lei (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.

Các nghi phạm trong đường dây tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi môi giới mại dâm, gồm: Zhang Lei (chủ nhà hàng), Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu.