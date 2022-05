Triệt phá đường dây tín dụng đen khủng bố 'con nợ' qua danh bạ điện thoại

Ngày 25/5, trả lời PV VTC News, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia. Công an xác định gần 300 đối tượng liên quan đường dây này, trong đó có cả người nước ngoài.

Qua điều tra, địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành thời gian qua xuất hiện hiện tượng cho vay qua app và đòi nợ dưới hình thức tín dụng đen. Người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2 triệu đến 30 triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào.