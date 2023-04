Triệt phá đường dây mua bán vũ khí trên YouTube, 5 năm bán gần 2.000 đơn hàng

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Qua đó, công an bắt giữ 3 kẻ trực tiếp điều hành đường dây gồm: Trần Võ Minh Quân (23 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), Ngô Ngọc Anh Khoa (25 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP.HCM).