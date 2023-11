Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 4 tạ pháo nổ ở Nghệ An

Ngày 22/11, theo tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghĩa Đàn và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ nước ngoài về Việt Nam, bắt 5 đối tượng, thu giữ hơn 4,2 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô và 5 điện thoại di động.

Pháo lậu bị bắt giữ