Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Thuận

Khoảng 5h30 ngày 9/7, trên quốc lộ 55, trước UBND xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Tân Thắng tiến hành chặn, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 86A-166.00 màu trắng hiệu Innova do tài xế Nguyễn Quốc Duy (SN 1989, trú tại khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.

Xe ô tô biển kiểm soát 86A-166.00 màu trắng hiệu Innova đang bị công an tạm giữ.