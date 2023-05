Triệt phá đường dây liên tỉnh làm giả con dấu, tài liệu số lượng lớn

Theo đó, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra tại TP Thái Bình và một số địa phương khác.

Các bị can tại cơ quan công an.

5 bị can gồm: Nguyễn Sơn Thành (SN 1991, trú tại tỉnh Nam Định); Hoàng Thái Tuấn (SN 1999), Lê Bảo Tín (SN 1997), Vũ Thanh Sang (SN 1994), cùng trú tại TP.HCM và Phạm Trung Thành (SN 1983, trú tại TP Thái Bình).