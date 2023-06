Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 2.000 tỷ đồng ở Hưng Yên

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố 5 đối tượng trong đường dây trên, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố điều tra lên 15; Đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây.