Triết lý ‘chơi để thắng’ của Elon Musk và ván cược lịch sử vào Donald Trump

Chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 có thể mở ra kỷ nguyên mới với Elon Musk - tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 260 tỷ USD. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Trump đã dành một lời tri ân dài đối với người ủng hộ lớn nhất, “một ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời: Elon”. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, Elon Musk sẽ trở thành một trong những cố vấn chính trị và kinh doanh ảnh hưởng nhất của chính quyền Trump 2.0. Musk sẽ đảm nhiệm vị trí đứng đầu bộ phận Hiệu quả Chính phủ, với trách nhiệm cắt giảm những gì mà ông cho là “bộ máy quan liêu liên bang khổng lồ đang kìm hãm nước Mỹ một cách nghiêm trọng”. Xuất thân là một doanh nhân công nghệ, tỷ phú sở hữu Tesla và SpaceX hứa hẹn ủng hộ bãi bỏ những rào cản, cũng như tác động tới chính sách của Mỹ về trí tuệ nhân tạo, thám hiểm không gian và xe điện. Elon Musk sẽ đóng vai trò cố vấn chính trị và kinh doanh trong bộ máy chính quyền Trump 2.0. Ảnh: TheWrap “Musk là một nhân vật đặc biệt, một siêu thiên tài,” Trump nói về Musk. “Chúng ta phải bảo vệ những thiên tài của mình, chúng ta không có nhiều người như vậy”. Trước khi ủng hộ ông Trump, Musk - người tự xưng theo “chủ nghĩa tuyệt đối về quyền tự do ngôn luận”, cho biết từng bỏ phiếu cho Joe Biden, Hillary Clinton và Barack Obama. Tỷ phú giàu nhất thế giới công khai ủng hộ chiến dịch vào Nhà Trắng của Trump chỉ vài giờ sau khi ứng viên 78 tuổi bị ám sát hụt ngày 13/7 vừa qua. Từ đó đến nay, Musk liên tục dành nhiều thời gian và nguồn lực cổ vũ chiến dịch tái tranh cử của Trump. Ông chủ Tesla cũng là người ủng hộ 100 triệu USD cho “America PAC” (ban hành động chính trị) của đảng Cộng hòa. Pennsylvania, bang chiến địa quan trọng, là nơi Musk tổ chức vận động chính trị, đồng thời tặng 1 triệu USD/ngày cho những cử tri ký vào bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận. Thậm chí, vào ngày bầu cử, Musk đã dùng xe buýt đưa những cử tri Amish không thể tự lái xe, đến địa điểm bỏ phiếu. Những “khoản đầu tư” của Musk không hề vô ích. Chiến thắng của Trump sẽ tăng thêm hàng tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của người giàu nhất thế giới. Chẳng hạn, cổ phiếu Tesla tăng 13% trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 6/11. “Chơi để thắng, không có nửa vời” Trong những tháng trước cuộc bỏ phiếu, Musk đã sử dụng “loa phóng thanh” của riêng mình, nền tảng X (trước là Twitter) với tư cách là chủ sở hữu và là tài khoản phổ biến nhất với hơn 200 triệu người theo dõi, để tràn ngập thông điệp ủng hộ ứng viên Donald Trump. Tính riêng 24 giờ ngày 5/11, Musk tweet gần 200 lần, thu hút 955 triệu lượt xem, so với trung bình 100 bài mỗi ngày trong tháng trước cuộc bỏ phiếu quan trọng. "Triết lý của tôi là bạn chơi, chơi để thắng, chứ không phải chơi nửa vời", Musk nói trong một cuộc phỏng vấn sát ngày bỏ phiếu. Elon Musk "thắng lớn" với khoản đầu tư chính trị của mình. Ảnh: FT Những người chỉ trích cho rằng, Musk đã đưa sự thiên vị vào các thuật toán của nền tảng và khuếch đại các câu chuyện cực hữu cùng thuyết âm mưu với rất ít hoặc không có bằng chứng, đồng thời cắt giảm khả năng kiểm duyệt và kiểm tra thực tế của nền tảng. Một số người đã cảnh báo rằng, Musk đã trở thành một trong những người truyền bá thông tin sai lệch và âm mưu bầu cử lớn nhất trong giai đoạn trước bầu cử, chẳng hạn như thúc đẩy các tuyên bố về gian lận cử tri tiềm ẩn. Một phân tích của nhóm kiểm tra thực tế PolitiFact về 450 bài đăng của Musk trong hai tuần đầu tiên của tháng 10 đã phát hiện ra rất nhiều thông tin sai lệch, nhận được gần 679 triệu lượt xem và hơn 5,3 triệu lượt thích. Nhưng hoạt động vận động tranh cử của Musk đã giành được sự hoan nghênh từ nhóm thân cận của Trump và các đồng minh công nghệ tự do, những người cho rằng, sự can thiệp phi thường của ông đã củng cố tiếng nói của đảng Cộng hòa và mang lại sự minh bạch cho chính trị. (Tổng hợp)