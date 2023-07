Triển lãm tương tác về tâm lý dành cho học sinh trung học phổ thông

Triển lãm “Rooms In Bloom” được tổ chức bởi dự án To All The Teens - một dự án về tâm lí tuổi vị thành niên với mục đích đem đến cho không chỉ các bạn trẻ tuổi mới lớn mà còn các bậc phụ huynh những hiểu biết cần thiết và đúng đắn về tâm lý qua các chuỗi hoạt động thú vị.

To All The Teens hy vọng rằng, “Rooms In Bloom” sẽ tạo ra không gian riêng tư để mỗi người có thể trải lòng, tâm sự về những trải nghiệm cá nhân, để từ đó vượt lên những trăn trở mà chấp nhận bản thân, nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực và yêu bản thân hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để các bạn trẻ hiểu hơn về suy nghĩ của bản thân và các bậc phụ huynh được biết thêm về thế giới tâm lý của con trẻ.

Triển lãm “Rooms In Bloom” có tát cả 5 khu với những hoạt động khác nhau. Theo chân To All The Teens đến với vương quốc Flora, Khu 1 - Digging sẽ chú trọng vào các hoạt động tương tác nhằm khơi gợi những suy nghĩ ẩn sâu của người tham gia còn tồn đọng trong vấn đề của cuộc sống. Đến với Khu 2 - Sowing là trải nghiệm tiếp thêm động lực cho người tham gia để cùng tìm hiểu cảm xúc của bản thân.