Triển khai chương trình cứu trợ người dân vùng lũ trên nền tảng VNeID

Bộ Công an triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp người dân vùng bị ảnh hưởng bão lũ trên nền tảng VNeID. Ngày 13/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cùng văn phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số ngân hàng, công bố chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên nền tảng VNeID. Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06, cho biết việc triển khai chương trình này mang ý nghĩa, có tính thiết thực và kịp thời, thể hiện sự cố gắng nỗ lực trong thời gian rất ngắn của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và các đơn vị đồng hành, với mong muốn sẽ cung cấp cho đồng bào, nhân dân cả nước có một nền tảng cứu trợ tin cậy, an toàn, chia sẻ với người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đại tá Vũ Văn Tấn tại chương trình (Ảnh: P.Đ.). "Thông qua tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên VNeID đã hiển thị nội dung những dòng tiền quý báu ủng hộ của đồng bà cả nước đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng lũ. Các cá nhân sẽ tiếp cận được với sự ủng hộ trực tiếp, minh bạch", Đại tá Vũ Văn Tấn chia sẻ. Theo Cục C06, thông qua VNeID, Bộ Công an muốn chia sẻ những thiệt hại rất nặng nề với đồng bào, nhân dân vùng lũ do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, phát huy cao nhất tinh thần "Vì nước quyên thân, vì dân phục vụ", sát cánh cùng vượt qua mọi gian khó, sớm khắc phục hậu quả sau bão, ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, VNeID cũng sẽ đánh giá mức độ khả tín khách hàng vay, từ đó những người dân vùng lũ bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo hỗ trợ vay vốn tín chấp với các ngân hàng để kinh phí phục vụ ổn định cuộc sống và các hoạt động sản xuất sau thiên tai. Việc ra mắt nền tảng cứu trợ là cơ sở, động lực để trong thời gian tới, Cục C06 sẽ nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện một nền tảng cứu trợ, an sinh xã hội phục vụ những người dân yếu thế trong xã hội, thiên tai, dịch bệnh đột xuất trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử.