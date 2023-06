Trích xuất camera, xác minh vụ bé trai bị đánh khi tham gia khoá tu ở chùa Cự Đà

Trả lời PV VTC News chiều 17/6, bà Phạm Thị Lương Duyên - Phó chủ tịch UBND xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin đăng tải lên mạng xã hội liên quan đến khóa tu ở chùa Cự Đà, chính quyền đã phối hợp với lực lượng liên ngành huyện Thanh Oai thành lập đoàn kiểm tra làm việc với nhà chùa về vấn đề phụ huynh phản ánh.

"Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng Công an xã và các ban, ngành làm việc với đại diện nhà chùa để xác minh, làm rõ thông tin do chị G.N.N. đăng tải. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang trích xuất camera để làm rõ việc tay cháu bé bị đau là do bị các bạn xô đẩy hay dùng ghế vụt", vị lãnh đạo cho hay.

Theo vị lãnh đạo xã Cự Khê, thời điểm 10h30 ngày 15/6, một cháu bé đến phòng y tế của nhà chùa kêu bị đau tay và nói bị bạn xô đẩy ngã. Thấy vậy, nhà chùa đã đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Qua kết luận của bác sĩ, cháu bé không bị gãy xương, chỉ bị sưng đau phần mềm.