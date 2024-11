Trên tay tai nghe EarFun Air Life: Rẻ mà 'chất'

Dù có giá bán chỉ dưới 500 nghìn đồng, nhưng EarFun Air Life mang đến trải nghiệm âm thanh tối cùng thời lượng pin bền bỉ. Thú thật, khi lần đầu cầm trên tay chiếc EarFun Air Life với mức giá chỉ tầm 500 nghìn đồng, mình đã không đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau hơn hai tuần sử dụng, chiếc tai nghe này đã hoàn toàn thay đổi định kiến của mình về tai nghe True Wireless giá rẻ. Hãy cùng mình đi sâu vào trải nghiệm thực tế với sản phẩm thú vị này nhé! Thiết kế và hoàn thiện tốt Ấn tượng đầu tiên của mình khi mở hộp là sự chỉn chu trong thiết kế. EarFun Air Life sở hữu vẻ ngoài mình giản nhưng không hề đơn điệu. Hộp sạc nhỏ gọn vừa vặn trong lòng bàn tay, với bề mặt nhám mờ giúp hạn chế vân tay và trông sang trọng hơn nhiều so với mức giá. Phần bản lề chắc chắn, không rung lắc, cho cảm giác đâu ra đấy khi đóng mở. Các chi tiết trên tai nghe được gia công tỉ mỉ, từ phần thân đến núm silicon, tất cả đều cho cảm giác cao cấp đáng ngạc nhiên. Đặc biệt, mình rất thích cách họ thiết kế phần housing vừa vặn với khuôn tai, đeo cả ngày không hề có cảm giác khó chịu hay đau tai. Chất âm vượt xa tầm giá Phải thừa nhận rằng chất âm của EarFun Air Life là điều khiến mình ấn tượng nhất. Driver Dynamic 12mm đã thể hiện xuất sắc trong việc tái tạo âm thanh. mình đã dành cả tuần để test với đủ thể loại nhạc, và kết quả thực sự bất ngờ. Với những bản nhạc Jazz như "Take Five" của Dave Brubeck, từng nốt saxophone được tái hiện rõ nét, độ tách bạch giữa các nhạc cụ rất tốt. Chuyển qua EDM với "Don't You Worry Child" của Swedish House Mafia, bass đánh nhanh và chắc, không bị bệt hay tràn lan như nhiều tai nghe giá rẻ khác. Điểm đặc biệt là khả năng xử lý vocal. Khi nghe "All of Me" của John Legend, giọng ca được tái tạo trong trẻo, không bị vẩn đục, và piano đệm theo rất êm tai. Ngay cả với nhạc acoustic nhẹ nhàng như "Perfect" của Ed Sheeran, từng tiếng đàn guitar được thể hiện rõ ràng, tạo cảm giác không gian rất tự nhiên. Kết nối và đàm thoại ổn với Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình. mình đã thử nghiệm kết nối trong nhiều môi trường khác nhau: văn phòng đông người với nhiều thiết bị Bluetooth, khu vực công cộng có nhiều sóng WiFi, và kể cả khi di chuyển trên đường - kết nối luôn ổn định, không có hiện tượng ngắt quãng hay nhiễu sóng. Hệ thống 4 micro (2 bên mỗi tai) kết hợp với công nghệ lọc ồn AI thực sự ấn tượng. mình đã test cuộc gọi trong nhiều điều kiện khác nhau: giữa phố đông, trong quán café, và cả lúc đi xe máy - người đối thoại đều phản hồi rằng giọng mình rõ ràng, tiếng ồn xung quanh được lọc khá tốt. Thời lượng pin khá "trâu" 11 giờ nghe liên tục là con số không hề phóng đại. mình đã thử nghiệm thực tế: bắt đầu nghe từ 9 giờ sáng với âm lượng 70%, xen kẽ giữa nghe nhạc, xem YouTube và họp online, đến tận 8 giờ mình pin mới cạn. Hộp sạc cung cấp thêm 35 giờ nữa, đủ để dùng cả tuần mà không cần lo về pin. Tính năng sạc nhanh quả là cứu cánh cho những lúc vội vã. Trong một lần quên sạc pin, mình chỉ cắm sạc 10 phút trước khi ra ngoài và được tận 2.5 giờ nghe nhạc - quá đủ cho một buổi tập gym hay một chuyến đi ngắn. Điều khiển cảm ứng và ứng dụng tiện lợi Vùng cảm ứng trên tai nghe phản hồi rất nhạy và chính xác. Sau vài ngày sử dụng, các thao tác điều khiển đã trở thành phản xạ tự nhiên: chạm hai lần để play/pause, chạm ba lần để chuyển bài, chạm giữ để điều chỉnh âm lượng. Điều mình thích nhất là các thao tác này có thể tùy chỉnh qua ứng dụng EarFun Audio theo ý thích. Nói về ứng dụng EarFun Audio, đây là một điểm cộng lớn mà không phải tai nghe giá rẻ nào cũng có. Giao diện đơn giản, dễ sử dụng nhưng đầy đủ tính năng. mình đặc biệt thích tính năng tùy chỉnh EQ với nhiều preset có sẵn, giúp điều chỉnh âm thanh theo từng thể loại nhạc. Game Mode cũng rất hữu ích, giảm độ trễ âm thanh xuống mức mình thiểu khi chơi game. Tuy có mức giá khá rẻ, nhưng tai nghe EarFun Air Life vẫn được trang bị chuẩn chống nước IPX5. Mặc dù đây không phải là chuẩn xịn sò nhất, nhưng đủ để bảo vệ tai nghe khỏi mồ hôi và mưa nhẹ. mình đã sử dụng EarFun Air Life trong vài buổi tập gym và chạy bộ, và chúng vẫn hoạt động hoàn hảo dù mình đổ khá nhiều mồ hôi. Kết luận: Đáng đồng tiền bát gạo! Sau thời gian dài trải nghiệm, EarFun Air Life đã hoàn toàn chinh phục mình bằng chất lượng vượt trội so với mức giá. Với khoảng 500 nghìn đồng, bạn nhận được một chiếc tai nghe True Wireless có chất âm tốt, pin trâu, kết nối ổn định và nhiều tính năng thông minh - những thứ mà trước đây chỉ có thể tìm thấy ở các sản phẩm cao cấp hơn nhiều. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ nhưng chất lượng, EarFun Air Life chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Đây không chỉ là một sản phẩm tốt trong tầm giá, mà còn là minh chứng cho thấy công nghệ tốt không nhất thiết phải đi kèm với mức giá cao. Và với trải nghiệm thực tế của mình, mình tin rằng đây sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng cho nhu cầu giải trí hàng ngày của bạn!