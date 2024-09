Trẻ em kiều bào vui Tết Trung thu, hướng về quê hương

Mùa Trung Thu năm 2024, cộng đồng người Việt Nam tại nhiều quốc gia như Malaysia, Đức, Campuchia, Singapore, Bỉ... tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho con em kiều bào. Bên cạnh việc duy trì nét văn hóa truyền thống, các em còn cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát của đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gắn kết quê hương với đất nước. Từ ngày 13-15/9/2024, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã tổ chức chương trình “Vui hội Trung thu” cho các em nhỏ trong cộng đồng người Việt. Các hoạt động truyền thống như phá cỗ, múa lân, và rước đèn mang đến sân chơi bổ ích, giúp các em hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc. Cộng đồng người Việt tại Malaysia vui Tết Trung thu. (Ảnh: KT) Đặc biệt, Đoàn sân khấu Lệ Ngọc từ Việt Nam cũng có mặt và biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu văn hóa Việt Nam - Malaysia. Dịp này, Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc Việt Nam bị thiệt hại bởi cơn bão số 3, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nối dài tình dân tộc trong cộng đồng kiều bào. Tại Đức, Trung thu 2024 đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như Berlin, Cottbus, Leipzig với không khí sôi nổi, thu hút đông đảo các em thiếu niên, nhi đồng cùng gia đình. Ngoài các hoạt động văn hóa truyền thống, một điểm nhấn khác là các em nhỏ đã tự nguyện quyên góp từ những khoản tiền nhỏ của mình để giúp đỡ đồng bào Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Thiếu nhi chơi trò ô ăn quan tại Tết Trung thu 2024 ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân (Berlin, Đức). (Ảnh: TTXVN) Trong sự kiện tại Berlin, gần 2.000 phần quà và hàng trăm chiếc đèn ông sao từ Việt Nam đã được trao tặng cho các em. Tại Leipzig, ban tổ chức trao tặng giấy khen cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc cùng vé tham quan sở thú, khích lệ các em tiếp tục học tập tốt. Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh và Tham tán Công sứ Chu Tuấn Đức đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho thế hệ kiều bào trẻ, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng hướng về quê hương của cộng đồng. Tại Brussels (Bỉ), chương trình Tết Trung thu - Ngày hội gia đình do Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) tổ chức đã trở thành dịp đặc biệt để các gia đình kiều bào gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết với nhau. Trong không gian nhộn nhịp của khu vui chơi La Petite Suisse, trẻ em hân hoan với những chiếc đèn ông sao, những gian hàng ẩm thực Việt Nam, tạo ra một ngày Trung thu ấm áp và đầy sắc màu văn hóa. Một em nhỏ ở Brussels (Bỉ) ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. (Ảnh: TTXVN) Một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ hội chợ là việc bán các sản vật Việt Nam của hội từ thiện Friends for Vietnamese Kids nhằm gây quỹ cho học sinh nghèo tỉnh Bắc Giang. Tại lễ khai mạc chương trình vào ngày 15/9, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB đã đề nghị toàn thể khách mời mặc niệm tưởng nhớ những người Việt Nam đã thiệt mạng trong cơn bão số 3, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt tại Bỉ tiếp tục phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", chung tay sẻ chia với đồng bào khu vực miền Bắc Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Tổng số tiền quyên góp được ngay tại ngày hội là 1.110 euro (1.234 USD). Tại Phnom Penh (Campuchia), chương trình “Đêm hội trăng rằm” do Hội Khmer - Việt Nam tổ chức đã mang đến cho các em học sinh gốc Việt tại trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam Tân Tiến một mùa Trung thu trọn vẹn. Không gian chương trình tưng bừng với các hoạt động vui chơi, tìm hiểu ý nghĩa văn hóa Trung thu. Ban tổ chức trao tặng quà trung thu cho con em người gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). (Ảnh: TTXVN) Bà Thạch Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng chương trình năm nay đã được tổ chức trong hội trường mới của trường. Các em thiếu nhi được tặng lồng đèn, bánh Trung thu và tham gia các trò chơi truyền thống, tạo thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập. Tại Singapore, cộng đồng người Việt đã tổ chức một lễ hội Trung thu đậm chất truyền thống tại Đại sứ quán Việt Nam, mang lại cho các em nhỏ và du khách một không gian đầy kỷ niệm tuổi thơ. Các hoạt động vẽ nón lá, làm bánh dẻo, trang trí đèn lồng, nặn tò he… thu hút sự tham gia đông đảo của các em. Tiết mục văn nghệ tại lễ hội Trung thu ở Singapore. (Ảnh: TTXVN) Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn văn hóa Việt Nam và duy trì tiếng Việt cho thế hệ trẻ kiều bào tại Singapore, cùng với lời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ quê hương trong lúc khó khăn. Tại lễ hội, cộng đồng người Việt tại Singapore đã thắp nến tưởng niệm và quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.