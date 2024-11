Trẻ 4 tuổi ở Hải Dương đi khám bệnh mà gia đình không biết?

Hải Dương - Sau khi tải ứng dụng VssID, gia đình phát hiện con trai, vốn bị tự kỷ, nhiều lần nhập viện ở Hải Dương mà gia đình không hay biết gì. Nơi cháu Nam được chữa bệnh tự kỷ ở Hải Dương. Ảnh: Minh Hùng Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết: Con trai anh là cháu Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2015) bị khiếm khuyết về ngôn ngữ, nên tháng 4.2019, vợ chồng anh cho con đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (tỉnh Hải Dương) để tham gia lớp học cho trẻ chậm phát triển, tự kỷ. Tại đây, gia đình anh Tuấn được yêu cầu nộp thẻ bảo hiểm y tế của cháu Nam và đóng hơn 2,5 triệu đồng tiền học theo quy định. Sau khoảng 1 tháng, thấy con trai không có tiến triển nên vợ chồng anh Tuấn không đưa cháu đến học nữa dù đã đóng đủ tiền cho cơ sở y tế này. Tuy nhiên, vợ chồng anh Tuấn quên không lấy lại thẻ bảo hiểm y tế của cháu Nam. Thông tin trên VssID thể hiện các lần cháu Nam nhập viện. Ảnh: chụp màn hình Tới cuối tháng 9.2024, gia đình anh có tải ứng dụng VssID để kiểm tra thông tin bảo hiểm cho con thì phát hiện cháu Nam thường xuyên khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình mà gia đình không hề hay biết. "Vào thời điểm đó, con trai tôi mới 4 tuổi (tháng 5.2019), không được bất cứ ai trong gia đình đưa đi khám mà vẫn được Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thông báo thời gian khám, địa điểm khám và số tiền khám thanh toán BHYT"- anh Tuấn cho biết. Theo thông tin trên ứng dụng VssID, cháu Nam nhập viện vào 15h15 ngày 24.4.2019 và ra viện vào 16h ngày 8.5.2019, tổng chi gần 2,4 triệu đồng. Lần thứ 2, nhập viện vào 16h24 ngày 13.5.2019 và ra viện vào 16h ngày 29.5.2019, tổng chi gần 3,2 triệu đồng. Lần thứ 3, nhập viện vào 8h51 ngày 3.6.2019 và ra viện lúc 11h ngày 14.6.2019, tổng chi hơn 2,6 triệu đồng. Lần thứ 4, nhập viện lúc 8h52 ngày 5.7.2019 và ra viện vào 11h ngày 11.7.2019, tổng chi hơn 1,3 triệu đồng. Toàn bộ các lần nhập viện này cũng đều do bảo hiểm thanh toán, với tên cơ sở khám chữa bệnh là Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; Tên bệnh: Tính tự kỷ ở trẻ em; Mã bệnh: F84.0; Khoa K01. Lần thứ 5, thông tin thể hiện cháu Nam nhập viện vào 14h24 ngày 1.10.2019 và ra viện lúc 14h26 ngày 1.10.2019. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; Tên bệnh: Bệnh tủy và mô quanh chân răng. "Gia đình tôi không đưa cháu đi khám nhưng lại có bệnh án và được thanh toán tiền BHYT. Nhận thấy có dấu hiệu trục lợi BHYT, tôi đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an" - anh Tuấn cho biết. Ngày 25.11, trao đổi với Lao Động, ông Trương Trọng Phương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (tỉnh Hải Dương) - cho biết, đã nhận được phản ánh của anh Nguyễn Văn Tuấn về việc con trai 5 lần nhập viện và được thanh toán BHYT mà gia đình không hay biết. Bệnh viện đã cử một Phó giám đốc cùng với Phòng Tổ chức thu thập, rà soát lại thông tin liên quan đến trường hợp của cháu bé. Hiện nay bệnh viện đang sửa chữa nên hồ sơ giấy tờ cần phải có thời gian rà soát lại. Khi có kết quả, bệnh viện sẽ trả lời chính thức cho gia đình cháu bé. Đại diện BHXH tỉnh Hải Dương cho biết: "BHXH tỉnh Hải Dương đã nhận được thông tin và đã trả lời công an tỉnh về các vấn đề liên quan đến vụ việc”.* Tên nhân vật đã thay đổi theo yêu cầu