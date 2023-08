Trao trả thi thể nữ ca sĩ 'đầu trọc' cho gia đình

Sinead O'Connor xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là vào tháng 3, tại giải thưởng RTÉ Choice Music. Bà được sự hoan nghênh nhiệt liệt với album cổ điển "I Do Not Want What I Haven’t Got" và nhận giải.

Năm 2022, bà tiết lộ với truyền thông rằng con trai 17 tuổi đã chết do tự tử khiến phải hủy bỏ các buổi diễn trong năm do đau buồn về sự mất mát bi thảm của cuộc đời.

Sinead O'Connor mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đấu tranh cho sức khỏe tâm thần thời gian dài.

Theo Người lao động