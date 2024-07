Trào lưu 'tiết kiệm phục thù' của giới trẻ Trung Quốc

Giới trẻ Trung Quốc giờ đây nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tích cực "săn" các mã giảm giá và ưu đãi khi mua sắm) trong nỗ lực siết chặt hầu bao.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với xu hướng chung của giới trẻ trên thế giới, đặc biệt là thế hệ Z (những người sinh trong khoảng 1997 - 2012). Theo báo cáo Chỉ số thịnh vượng của Intuit, thay vì cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm thì 73% người trong thế hệ Z tại Mỹ cho biết họ thà có một cuộc sống chất lượng cao hơn là có thêm tiền trong tài khoản ngân hàng.

Báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết tổng số tiền gửi từ các hộ gia đình vào quý đầu năm 2024 đã tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. GDP quý đầu của Trung Quốc cũng vượt kỳ vọng, đạt mức tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nền kinh tế đang đối mặt với thách thức của Trung Quốc là một lý do khiến giới trẻ quyết tâm tiết kiệm.