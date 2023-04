Trào lưu 'công chúa đi siêu thị': Những rắc rối dở khóc dở cười

Trào lưu "mặc váy công chúa đi siêu thị" đang làm mưa làm gió trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Những cô gái sẽ trang điểm và khoác lên mình những mẫu váy dạ hội rực rỡ để… đi siêu thị. Nếu chăm chỉ đi siêu thị, netizen cũng có thể sẽ bắt gặp một hoặc vài cô công chúa trong váy áo rực rỡ màu sắc.

Màn hóa thân thành công chúa Lọ Lem trong bộ đầm xanh. Nguồn: @tieuvyy2110

Đa phần tâm lý chung của con gái sẽ e ngại khi mặc những bộ đồ này ra đường. Nhưng khi trông thấy ánh mắt thích thú, phấn khích từ các em nhỏ trong siêu thị, các cô nàng càng tự tin hơn và quyết tâm thực hiện ước mơ làm công chúa hồi nhỏ của mình.