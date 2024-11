Giữa thời đại số, nơi ai cũng có thể chụp ảnh trên điện thoại, trào lưu chụp ảnh photobooth (buồng chụp ảnh) bỗng nhiên hot trở lại. Nhờ có thao tác đơn giản và chức năng in ảnh tức thì, các quầy chụp ảnh photobooth đang thu hút rất đông các bạn trẻ đến “đu trend”. Your browser does not support the video tag. Theo Tiền Phong