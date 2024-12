Trao giải Cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam năm 2024’: nhìn thấy hạnh phúc từ những điều giản dị

Tối 11/12/2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông long trọng tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm và công bố giải thưởng Cuộc thi ảnh, video ”Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam năm 2024'. Hơn 10.000 tác phẩm dự thi là những câu chuyện, góc nhìn, cảm nhận khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ, luôn nhìn thấy niềm hạnh phúc của cuộc sống, từ chính những điều giản dị. Đến dự buổi lễ có các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng quan khách cắt băng khai mạc Triển lãm 'Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam năm 2024' Đây là năm thứ hai Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa chỉ: https://vietnam.vn. So với năm 2023, Cuộc thi đã được có sự lan tỏa mạnh mẽ khi tất cả 63 tỉnh, thành phố đều có tác giả tham gia. sau 7 tháng phát động (từ ngày 20/3/2024 đến ngày 15/10/2024), Ban Tổ chức nhận được hơn 10.300 tác phẩm ảnh và video tham dự từ gần 6.900 tác giả, trong đó có 600 tác giả là người nước ngoài và gần 270 tác giả là bà con kiều bào. Trên nền tảng Vietnam.vn, đã có hơn 90 triệu lượt người truy cập, trong đó, trên 35% là từ nước ngoài. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Lễ trao giải Cuộc thi 'Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam năm 2024' Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi là một minh chứng khẳng định tinh thần yêu quê hương đất nước, tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đối với việc quảng bánh ảnh đất nước con người, truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, Cuộc thi cũng cho thấy một xu hướng mới trong công tác truyền thông xã hội, trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và huy động sức mạnh toàn dân vào việc phát triển dữ liệu số. Nhiều tác phẩm được thể hiện với góc nhìn mới, khách quan về cuộc sống, xã hội và sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam, truyền thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, văn minh, hùng cường. Tác phẩm “Hạnh phúc ngọt ngào” của tác giả Vũ Diệu Hoa giành HCV hạng mục Ảnh Sức sáng tạo, sức sống mạnh mẽ của nhân dân từ cuộc thi lần thứ nhất năm 2023 đã được lan toả ra toàn quốc và thế giới. Sau lễ trao giải thưởng năm ngoái, Bộ Thông tin và truyền thông đã tổ chức 15 triển lãm ở trong và ngoài nước và chuyển giao để các Bộ, Ban, ngành Trung ương và nhiều địa phương tổ chức triển lãm tại các hoạt động đối ngoại lớn. Ban Tổ chức gửi tác phẩm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, Australia và Thụy Điển, Italia và nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài… để tổ chức triển lãm. Nhận xét về cuộc thi, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: ‘Hơn 10.000 câu chuyện về đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và hạnh phúc đã được các tác giả ghi lại bằng hình ảnh và video. Từ vùng núi đến thành thị, từ đất liền ra hải đảo, từ những điều gần gũi đến khoảnh khắc hào hùng của dân tộc. Tác phẩm 'Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố Hà Nội' của tác giả Dương Văn Giang Với bộ đội biên phòng, hạnh phúc là cùng nhau vun đắp, dựng xây, ngắm nhìn một dải biên cương Việt Nam giàu mạnh, tươi đẹp và phát triển. Vận động viên thể thao hạnh phúc khi màu cờ sắc áo Tổ quốc xuất hiện trên đấu trường quốc tế; hạnh phúc của bác sĩ là cứu chữa được cho nhiều bệnh nhân. Hạnh phúc của người dân tộc thiểu số là giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc từ đó quảng bá với mọi người trong nước và quốc tế, là học tập thật tốt để quay trở về phục vụ quê hương, nhìn quê hương phát triển từng ngày… Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được làm chính mình và hạnh phúc cũng thường đến từ những điều giản dị nhất quanh ta. Theo Bộ trưởng: ‘hạnh phúc thân thuộc và giản dị. Nhưng nhiều khi mình có hạnh phúc mà đi qua nó, lãng quên nó hoặc mình đi qua mà không biết. Cuộc thi ảnh và video Việt Nam hạnh phúc cũng truyền đi thông điệp hãy lưu lại những khoảnh khắc có vui, có buồn nhưng đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn'. Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024 công bố vào ngày 20/3/2024, Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hạnh phúc nhất châu Á. Việt Nam giữ vị trí thứ 54 trên toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm 2023. Trong hành trình của hạnh phúc ấy của sự đóng góp của Nhân dân và Lễ trao giải Happy Vietnam 2024 thể hiện một phần những đóng góp đó. Đây là minh chứng cho sức lan tỏa của tinh thần Happy Việt Nam, đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi, một quốc gia, một khu vực. Kết quả chung cuộc: Huy chương Vàng *Ảnh: - Vũ Diệu Hoa – tác phẩm ‘Hạnh phúc ngọt ngào’ *Video: Nguyễn Văn Hoàn – tác phẩm ‘Gia Lai miền sử thi’ Huy chương Bạc *Ảnh -Trần Huy Hùng – tác phẩm ‘Chạy đua’ trên công trường đường dây 500KV mạch 3’ Dương Giang – tác phẩm ‘Thủ tướng PHạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan cùng đạp xe dạo phố Hà Nội’ *Video -Vũ Tuệ Giang, Nguyễn Khánh AN, NguyỄn Nhật Anh, Trần Diệu Hương – ‘Leng Keng di sản – Vì một Việt Nam Hạnh phúc’ -Đậu Văn Duy – tác phẩm ‘A Tale of Phu Quoc’ Huy chương Đồng *Ảnh: - Đinh Bảo Châu- tác phẩm ‘Em bé’ - Nguyễn Mạnh Quân – tác phẩm ‘Bóng bàn VN giành HCV SEA Games lịch sử’ - Trần Thị Mùi – tác phẩm ‘Phía sau niềm hạnh phúc’ Ban Tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích với các tác phẩm: “Bay qua miền di sản” của tác giả Giang Sơn Đông; “Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ” của tác giả Ngô Việt Trung, “Hạnh phúc nơi đảo xa” của tác giả Lê Hoàng Mến: “Hạnh phúc tung bay” của tác giả Đinh Văn Quốc Thanh; “Hồn nhiên” của tác giả Trần Văn Tuấn; “Khoảnh khắc vui vẻ” của tác giả Nguyễn Linh Quốc Vinh; “Kình ngư” nam Việt Nam vươn ra biển lớn của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn; “Ngày hè vui” của tác giả Lê Công Bình; “Qua Tiêu” của tác giả Trương Công Minh; “Việt Nam trong tôi” của tác giả Nguyễn Hoàng Trọng. *Video -Nguyễn Đinh Đông Giao – tác phẩm ‘Tây Ninh - Đất thiêng Nam Bộ’ -Nguyễn Đặng Việt Cường – tác phẩm ‘Ho Chi Minh City from Above’ Ban Tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích gồm: “Huế – Đánh thức nàng công chúa“, “Chỉ cần con được hạnh phúc – Chuyện tình đồng giới của hai chàng trai dân tộc thiểu số”, “Hạnh phúc trong từng bước chạy”, “Hoàng Su Phì hành trình trải nghiệm trọn vẹn”, “Biển miền Trung”, “Nha Trang – Thành phố Phồn vinh và Hạnh Phúc”, “Vũng Tàu Thành phố Đáng Sống”, “Đánh cắp mặt trời, mang điện lên bản”, “CHARMING VIETNAM”, “Hạnh phúc khi được hiến đất mở đường ở Lục Yên (Yên Bái)”.