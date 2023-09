Tránh xe đám tang, ô tô tải chở tôn lao xuống mương nước

Do tránh xe đám tang, ô tô của người đàn ông 44 tuổi ở Long An đã lao xuống mương nước. Tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Sáng 9/9, tài xế T.Q.Đ. (44 tuổi, ngụ phường 7, TP Tân An, Long An) điều khiển ô tô tải chở tôn lưu thông trên đường giao thông nông thôn hướng từ đường tỉnh 827 ra đường Nguyễn Thông huyện Châu Thành. Tránh xe đám tang, ô tô tải chở vật tư bay luôn xuống ruộng nước (Ảnh: Huyền My). Khi xe của ông Đ. vào địa phận xã Bình Quới để giao tôn cho khách, có một xe tang chạy cùng chiều vượt lên trước. Ông Đ. đã đánh lái để xe chạy sát lề đường. Do không kiểm soát được, xe của ông Đ. trượt bánh lao xuống mương nước. Tại hiện trường, ô tô lật ngang, tôn bị rớt ra ngoài. Tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.