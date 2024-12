Tránh 'tiền mất tật mang' khi mua xe cũ, đừng bỏ qua những việc làm này

Mua xe cũ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền nhưng nếu không kiểm tra xe kỹ trước khi mua, những vấn đề tiềm ẩn có thể dẫn đến việc sửa chữa tốn kém sau này. Dưới đây là những bước mà bạn không thể bỏ qua trong quá trình kiểm tra xe cũ trước khi mua để tránh những chi phí tốn kém khi sử dụng. Nhờ thợ hoặc trung tâm có uy tín kiểm tra Nhiều người dùng thường có xu hướng tìm đến các showroom xe đã qua sử dụng để mua xe hơn là mua xe trực tiếp của người dùng, chủ yếu là vì không có kinh nghiệm xem xe nên đặt niềm tin vào những showroom này. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý đó của khách hàng, không ít showroom xe cũ đã lừa dối để bán xe kém chất lượng cho khách. Vì thế, dù mua xe cũ từ người dùng hay showroom xe cũ, tốt nhất bạn hãy nhờ một bên thứ ba để kiểm tra tình trạng xe. Đây có thể là một thợ máy giàu kinh nghiệm hoặc một trung tâm sửa chữa xe có uy tín và đáng tin cậy. Bằng việc bỏ ra một khoản chi phí nhỏ ban đầu, đổi lại bạn sẽ có được một chiếc xe cũ đảm bảo chất lượng và xứng đáng với số tiền mà bạn đã bỏ ra. Kiểm tra hệ thống điều hòa bằng kính UV Sửa chữa điều hòa thường gây ra những chi phí tốn kém, ước tính có thể lên tới cả chục triệu đồng. Một lỗ rò chất làm lạnh có thể gây ra sự cố nghiêm trọng trong hệ thống điều hòa. Chất làm lạnh là vô màu và gần như không có mùi, và thường xuyên lưu thông trong hệ thống điều hòa không khí dưới dạng khí. Do đó, bạn hãy yêu cầu thợ máy sử dụng kính UV để kiểm tra các vấn đề rò rỉ gas lạnh ở hệ thống này. Phát hiện dấu hiệu rò rỉ gas sớm có thể giúp bạn tránh khỏi mùa hè oi bức và những hóa đơn sửa chữa đắt đỏ. Quét tất cả các hệ thống quan trọng để tìm mã lỗi Các thợ máy sẽ có thiết bị chuyên dụng để tìm ra các vấn đề mà bạn có thể không bao giờ nhận thấy trong quá trình lái thử. Là một phần của quá trình kiểm tra trước khi mua, bạn hãy yêu cầu họ sử dụng thiết bị chẩn đoán tình trạng xe để tìm mã lỗi. Các mã này cho biết cả các vấn đề hiện tại và trước đây. Bạn nên yêu cầu thợ hoặc trung tâm sửa chữa ghi lại các mã và cung cấp chi phí ước tính sửa chữa. Sau đó, hãy sử dụng thông tin này để giải quyết các vấn đề và thương lượng với người bán để có được giá mua xe thấp hơn. Chỉ riêng bước này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Một ví dụ điển hình là tiết lộ mã lỗi bộ chuyển đổi xúc tác khí thải. Trong giai đoạn đầu hỏng hóc, bộ chuyển đổi xúc tác khí thải hiếm khi hiển thị các triệu chứng mà người lái xe có thể phát hiện. Kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống lái và hệ thống treo Hệ thống lái và hệ thống treo là hai bộ phận tiếp theo mà bạn không thể bỏ qua khi kiểm tra xe cũ. Điều này bao gồm việc tìm kiếm các bộ phận bị mòn như khớp bi, thanh giằng, ống lót và ổ trục bánh xe. Bạn hãy yêu cầu kỹ thuật viên kiểm tra "độ rơ" hoặc chuyển động bất thường mà người lái xe có thể không nhận thấy. Rò rỉ ở hệ thống trợ lực lái cũng nên nằm trong danh mục cần được kiểm tra. Các bộ phận này ảnh hưởng đến cách xử lý của xe và có thể tốn kém để sửa chữa nếu bị bỏ qua. Phát hiện sớm giúp bạn an toàn khi lái xe và ngăn ngừa những rắc rối trong tương lai. Kiểm tra rò rỉ chất lỏng nghiêm trọng Rò rỉ chất lỏng là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề của xe. Hãy yêu cầu thợ máy kiểm tra các dấu hiệu rò rỉ dầu động cơ, dầu hộp số và chất làm mát. Những chất lỏng này rất quan trọng đối với hoạt động và sự an toàn của xe. Bất kỳ chất lỏng nào trong số này ở mức thấp đều có thể làm hư hỏng toàn bộ hệ thống và khiến xe không thể hoạt động. Nên nhớ chi phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế động cơ hoặc hộp số là rất tốn kém. Nếu sửa chữa, chi phí cho động cơ và hộp số thường dao động từ 10-50 triệu đồng, Còn nếu thay thế, con số này sẽ từ 100-300 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu đó là những mẫu xe hạng sang. Tóm lại, việc thúc đẩy một giao dịch mua xe đã qua sử dụng mà không được kiểm tra kỹ trước khi mua sẽ chỉ khiến cho bạn đau đầu về sau.