Tranh luận việc Hoa hậu Mỹ 2024 có nguy cơ bị hủy bỏ

Miss USA được xem là đang đối mặt với những khó khăn trầm trọng sau nhiều thập kỷ tồn tại, phát triển.

Gần đây, bộ phim tài liệu How To Fix A Pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 khai thác những tai tiếng của cuộc thi Miss USA trong những năm gần đây khiến công chúng rúng động.

Trong How To Fix A Pageant, phóng viên đã làm rõ cáo buộc thiên vị, gian lận của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2022 cũng như những khuất tất đằng sau việc làm của Crystle Stewart (cựu giám đốc quốc gia của cuộc thi).

Bộ phim cũng gây sốc khi phơi bày bê bối quấy rối tình dục của Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart, đồng thời từng là Phó chủ tịch Miss USA) với người đẹp Taylor Hale - đại diện của bang Michigan tại Miss USA 2021.